Три из четырёх двигателей лайнера Viking Sky удалось запустить

Членам экипажа круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие у берегов Норвегии, удалось запустить три из четырёх двигателей корабля, передаёт AFP со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Три из четырёх двигателей сейчас работают, это означает, что судно теперь может передвигаться самостоятельно», — рассказал он.

Отмечается, что с борта лайнера к настоящему времени эвакуированы около 400 пассажиров.

#UPDATE A cruise ship that broke down in rough seas off the Norwegian coast with some 1,300 passengers and crew on board restarts three of its four engines and will be towed to port https://t.co/GHC6QPbflR — AFP news agency (@AFP) 24 марта 2019 г.

Как уточняет NRK, 17 из них были госпитализированы, трое в результате инцидента в море получили серьёзные травмы.

Ранее в посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа Viking Sky являются российскими гражданами. Всего на борту судна находятся 1373 человека.

Пятый канал опубликовал видео с места ЧП.