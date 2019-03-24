Три из четырёх двигателей лайнера Viking Sky удалось запустить

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Членам экипажа круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие у берегов Норвегии, удалось запустить три из четырёх двигателей корабля, передаёт AFP со ссылкой на представителя экстренных служб.
Три из четырёх двигателей лайнера Viking Sky удалось запустить
  • Reuters

«Три из четырёх двигателей сейчас работают, это означает, что судно теперь может передвигаться самостоятельно», — рассказал он.

Отмечается, что с борта лайнера к настоящему времени эвакуированы около 400 пассажиров. 

Как уточняет NRK, 17 из них были госпитализированы, трое в результате инцидента в море получили серьёзные травмы.

Ранее в посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа Viking Sky являются российскими гражданами. Всего на борту судна находятся 1373 человека. 

Пятый канал опубликовал видео с места ЧП.

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