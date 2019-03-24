С терпящего бедствие у берегов Норвегии лайнера Viking Sky эвакуировали 313 человек
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Отмечается, что людей эвакуируют с помощью вертолётов, так как сильный ветер и качка в районе ЧП не позволяют команде спустить спасательные шлюпки.
Некоторые пассажиры, получив травмы различной степени тяжести в результате произошедшего, были госпитализированы в местные больницы.
Пятый канал опубликовал видео с места инцидента.
Эвакуация пассажиров лайнера Viking Sky: pic.twitter.com/7rcpQvEh4l— Пятый канал Новости (@5tv) 23 марта 2019 г.
Ранее в посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.