С терпящего бедствие у берегов Норвегии лайнера Viking Sky эвакуировали 313 человек

С круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, эвакуировали 313 пассажиров. Всего на борту судна находятся 1373 человека, в том числе члены экипажа. Об этом информирует издание Verdens Gang.

Отмечается, что людей эвакуируют с помощью вертолётов, так как сильный ветер и качка в районе ЧП не позволяют команде спустить спасательные шлюпки.

Некоторые пассажиры, получив травмы различной степени тяжести в результате произошедшего, были госпитализированы в местные больницы.

Пятый канал опубликовал видео с места инцидента.

Эвакуация пассажиров лайнера Viking Sky: pic.twitter.com/7rcpQvEh4l — Пятый канал Новости (@5tv) 23 марта 2019 г.

Ранее в посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.