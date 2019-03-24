С терпящего бедствие у берегов Норвегии лайнера Viking Sky эвакуировали 313 человек

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RT
С круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, эвакуировали 313 пассажиров. Всего на борту судна находятся 1373 человека, в том числе члены экипажа. Об этом информирует издание Verdens Gang.
С терпящего бедствие у берегов Норвегии лайнера Viking Sky эвакуировали 313 человек
  • © Reuters

Отмечается, что людей эвакуируют с помощью вертолётов, так как сильный ветер и качка в районе ЧП не позволяют команде спустить спасательные шлюпки.

Некоторые пассажиры, получив травмы различной степени тяжести в результате произошедшего, были госпитализированы в местные больницы. 

Пятый канал опубликовал видео с места инцидента.

Ранее в посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.

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