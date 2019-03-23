На потерявшем у берегов Норвегии ход круизном лайнере трое россиян

В посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа круизного лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

«Росграждан среди пассажиров не имеется, три члена экипажа — россияне. Находимся в контакте с ОЦК на предмет возможного оказания помощи соотечественникам», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что у берегов Норвегии началась эвакуация пассажиров круизного лайнера.

Отмечалось, что на борту находятся 1,3 тыс. человек.