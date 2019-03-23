На потерявшем у берегов Норвегии ход круизном лайнере трое россиян

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В посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа круизного лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.
На потерявшем у берегов Норвегии ход круизном лайнере трое россиян
  • Reuters
  • © Frank Einar Vatne/NTB Scanpix

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

«Росграждан среди пассажиров не имеется, три члена экипажа — россияне. Находимся в контакте с ОЦК на предмет возможного оказания помощи соотечественникам», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что у берегов Норвегии началась эвакуация пассажиров круизного лайнера.

Отмечалось, что на борту находятся 1,3 тыс. человек.

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