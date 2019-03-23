На потерявшем у берегов Норвегии ход круизном лайнере трое россиян
- Reuters
- © Frank Einar Vatne/NTB Scanpix
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.
«Росграждан среди пассажиров не имеется, три члена экипажа — россияне. Находимся в контакте с ОЦК на предмет возможного оказания помощи соотечественникам», — сообщили в посольстве.
Ранее стало известно, что у берегов Норвегии началась эвакуация пассажиров круизного лайнера.
Отмечалось, что на борту находятся 1,3 тыс. человек.