Панама лишила аккредитации 14 венесуэльских дипломатов

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Правительство Панамы приняло решение отозвать аккредитацию 14 венесуэльских дипломатов в связи с «незаконным задержанием» сторонника лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Панама лишила аккредитации 14 венесуэльских дипломатов
  • © Paul Zinken/dpa
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Панамы.

Отмечается, что эта мера не коснулась сотрудников посольства, отвечающих за консульские вопросы. 

«Эта мера была принята на следующий день после незаконного задержания Роберто Марреро, главы кабинета президента Гуаидо, что подрывает усилия по достижению мира в этой стране», — сообщается в тексте.

Ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.

Позднее министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что Марреро обвиняется в организации преступных террористических групп.

В конце марта стало также известно, что в конгресс США внесли законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле. Документ опубликован на сайте законодательного органа.

Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News прокомментировал внесение данного документа.

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