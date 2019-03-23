В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
- Reuters
По данным телеканала, в марше приняли участие мэр Лондона Садик Хан и бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж.
Как заявили организаторы марша The People's Vote, шествие собрало 1 млн человек.
Ранее лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.
При этом Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.