В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».

По данным телеканала, в марше приняли участие мэр Лондона Садик Хан и бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж.

Как заявили организаторы марша The People's Vote, шествие собрало 1 млн человек.

Ранее лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.

При этом Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.