Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.

«ЕС27 единогласно одобрили ответ на запросы Великобритании», — написал Туск.

В документе опубликованном на сайте Евросовета говорится, что ЕС соглашается на отсрочку брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе».

В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой об отсрочке брексита с 29 марта до 30 июня.

Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.