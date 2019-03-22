В МИД Великобритании прокомментировали статус Голанских высот

Великобритания по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над данным регионом.

«Британия считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией. Силовая аннексия территории запрещена международным правом», — говорится в заявлении пресс-службы на сайте МИД Британии.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не поменяли свою позицию по данному вопросу.

Ранее в ООН подчеркнули сохранение статуса Голанских высот.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.