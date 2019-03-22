В МИД Великобритании прокомментировали статус Голанских высот

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Великобритания по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над данным регионом.
В МИД Великобритании прокомментировали статус Голанских высот
  • © Артур Габдрахманов
  • РИА Новости

«Британия считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией. Силовая аннексия территории запрещена международным правом», — говорится в заявлении пресс-службы на сайте МИД Британии.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не поменяли свою позицию по данному вопросу.

Ранее в ООН подчеркнули сохранение статуса Голанских высот.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.

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