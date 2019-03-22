СМИ: В Германии задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта

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В федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии задержаны 11 подозреваемых в подготовке теракта.
СМИ: В Германии задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта
  • Reuters

Как пишет Die Welt, основные подозреваемые по делу — 21-летний мужчина из города Оффенбах и два 31-летних брата из Висбадена.

По информации издания, задержанные планировали «исламистский теракт» для того, чтобы убить как можно больше «неверных».

15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал инцидент.

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