СМИ: В Германии задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта
- Reuters
Как пишет Die Welt, основные подозреваемые по делу — 21-летний мужчина из города Оффенбах и два 31-летних брата из Висбадена.
По информации издания, задержанные планировали «исламистский теракт» для того, чтобы убить как можно больше «неверных».
15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал инцидент.