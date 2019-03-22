Меркель похвалила «борьбу Мэй» за сделку по брекситу

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уважение британскому премьеру Терезе Мэй за то, что она продолжает бороться за соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС. — RT) содержит элементы для будущих отношений, есть отдельное заявление о будущих отношениях, я считаю, она с чистой совестью участвовала в разработке того, что могло бы стать хорошей основой, и за это она борется. Я считаю, это достойно уважения. Она вчера также произвела на нас впечатление человека, который борется», — сказала Меркель по итогам саммита ЕС.

По словам канцлера, дальнейшие шаги по брекситу зависят от британцев, а решение о переносе сроков выхода Британии из ЕС не повлияет на проведение выборов в Европе.

Ранее лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.

При этом Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.