Меркель похвалила «борьбу Мэй» за сделку по брекситу

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уважение британскому премьеру Терезе Мэй за то, что она продолжает бороться за соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Меркель похвалила «борьбу Мэй» за сделку по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС. — RT) содержит элементы для будущих отношений, есть отдельное заявление о будущих отношениях, я считаю, она с чистой совестью участвовала в разработке того, что могло бы стать хорошей основой, и за это она борется. Я считаю, это достойно уважения. Она вчера также произвела на нас впечатление человека, который борется», — сказала Меркель по итогам саммита ЕС.

По словам канцлера, дальнейшие шаги по брекситу зависят от британцев, а решение о переносе сроков выхода Британии из ЕС не повлияет на проведение выборов в Европе.

Ранее лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.

При этом Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить