Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отмечается, данные темы были подняты на совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов ближневосточного урегулирования. Было отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряжённость ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования», — цитирует Пескова РИА Новости.
Кроме того, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического характера, подчеркнул он.
19 марта Шойгу по поручению Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с Асадом, которому передал послание от президента России.
Также Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны, направленные на возвращение беженцев в страну.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.