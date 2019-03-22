Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.
Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отмечается, данные темы были подняты на совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов ближневосточного урегулирования. Было отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряжённость ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического характера, подчеркнул он.

19 марта Шойгу по поручению Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с Асадом, которому передал послание от президента России. 

Также Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны, направленные на возвращение беженцев в страну.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить