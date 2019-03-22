Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отмечается, данные темы были подняты на совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов ближневосточного урегулирования. Было отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряжённость ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического характера, подчеркнул он.

19 марта Шойгу по поручению Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с Асадом, которому передал послание от президента России.

Также Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны, направленные на возвращение беженцев в страну.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.