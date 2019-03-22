Эксперт прокомментировал решение ЕС по отсрочке брексита

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Анна Лушникова
Доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко прокомментировал RT заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита до 22 мая.
Эксперт прокомментировал решение ЕС по отсрочке брексита
  • Reuters
  • © Yves Herman

«Такая отсрочка была ожидаемой, учитывая, что перед сторонами сложился переговорный тупик. Перед англичанами стояло два варианта. Первый — жёстко выходить из Евросоюза 29 марта, разрывать отношения с Брюсселем и устанавливать полноценные границы. Второй — пытаться найти какое-то соглашение. В Великобритании пока пошли по второму пути. Но это ни в коем случае не отменяет сам брексит», — считает эксперт.

По его словам, на данном этапе переговоров «достаточно мало возможностей для достижения какого-то соглашения».

«Между сторонами много серьёзных противоречий. Приемлемого для всех варианта на сегодняшний день не просматривается, потому что позиции слишком противоположные», — сказал Фененко.

Ранее Туск сообщил, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.

Отмечается, что ЕС соглашается на отсрочку брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе».

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