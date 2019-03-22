Эксперт прокомментировал решение ЕС по отсрочке брексита

Доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко прокомментировал RT заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита до 22 мая.

«Такая отсрочка была ожидаемой, учитывая, что перед сторонами сложился переговорный тупик. Перед англичанами стояло два варианта. Первый — жёстко выходить из Евросоюза 29 марта, разрывать отношения с Брюсселем и устанавливать полноценные границы. Второй — пытаться найти какое-то соглашение. В Великобритании пока пошли по второму пути. Но это ни в коем случае не отменяет сам брексит», — считает эксперт.

По его словам, на данном этапе переговоров «достаточно мало возможностей для достижения какого-то соглашения».

«Между сторонами много серьёзных противоречий. Приемлемого для всех варианта на сегодняшний день не просматривается, потому что позиции слишком противоположные», — сказал Фененко.

Ранее Туск сообщил, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.

Отмечается, что ЕС соглашается на отсрочку брексита до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе».