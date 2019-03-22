В Совфеде прокомментировали решение ЕС по отсрочке брексита

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита до 22 мая.

«На мой взгляд, мало что изменится за это дополнительное время. Парламент уже два раза голосовал против и в следующий раз, скорее всего, не изменит решение. Тереза Мэй так и не предложила внятный план, страну разрывают противоречия. Выход из Евросоюза будет для Британии очень болезненным. Единственное, что им светит — заключение всеобъемлющего торгового соглашения с американцами для того, чтобы ослабить удар от потери членства в ЕС», — заявил сенатор.

Джабаров также отметил, что премьер-министр Тереза Мэй прекрасно разбирается в политических инсинуациях, но не может обеспечить своей стране безболезненный выход из Евросоюза.

«Её популярность сейчас очень быстро падает. Следующим шагом может стать вотум недоверия правительству Мэй», — считает он.

Ранее Туск сообщил, что лидеры 27 стран — членов ЕС приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.