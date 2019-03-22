В Совфеде прокомментировали решение ЕС по отсрочке брексита
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«На мой взгляд, мало что изменится за это дополнительное время. Парламент уже два раза голосовал против и в следующий раз, скорее всего, не изменит решение. Тереза Мэй так и не предложила внятный план, страну разрывают противоречия. Выход из Евросоюза будет для Британии очень болезненным. Единственное, что им светит — заключение всеобъемлющего торгового соглашения с американцами для того, чтобы ослабить удар от потери членства в ЕС», — заявил сенатор.
Джабаров также отметил, что премьер-министр Тереза Мэй прекрасно разбирается в политических инсинуациях, но не может обеспечить своей стране безболезненный выход из Евросоюза.
«Её популярность сейчас очень быстро падает. Следующим шагом может стать вотум недоверия правительству Мэй», — считает он.
Ранее Туск сообщил, что лидеры 27 стран — членов ЕС приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.