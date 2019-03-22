Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Великобритания приняла сценарии ЕС по отсрочке брексита.

«За сегодняшний вечер я несколько раз встретился с премьер-министром Мэй, чтобы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки. И я рад сообщить, что мы достигли соглашения по этому вопросу», — заявил Туск.

Ранее Туск сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.

Отмечалось, что дата выхода Великобритании из состава сообщества переносится на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от одобрения парламентом соглашения о выходе из ЕС.