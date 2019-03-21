СМИ: Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр возле Мосула возросло до 60. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону Ирака.

Река Тигр в Мосуле

Reuters

Как отмечается, паром «разломился» из-за того, что судно было переполнено. Подчеркивается, что число людей на пароме в момент аварии превышало 150. Ранее сообщалось, что в Ираке при крушении парома погибли 40 человек.