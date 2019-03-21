СМИ: Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр возле Мосула возросло до 60. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону Ирака.
- Река Тигр в Мосуле
- Reuters
Как отмечается, паром «разломился» из-за того, что судно было переполнено.
Подчеркивается, что число людей на пароме в момент аварии превышало 150.
Ранее сообщалось, что в Ираке при крушении парома погибли 40 человек.
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