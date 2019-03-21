СМИ: Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

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Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр возле Мосула возросло до 60. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону Ирака.
СМИ: Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
  • Река Тигр в Мосуле
  • Reuters

Как отмечается, паром «разломился» из-за того, что судно было переполнено.

Подчеркивается, что число людей на пароме в момент аварии превышало 150.

Ранее сообщалось, что в Ираке при крушении парома погибли 40 человек.

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