СМИ: В Ираке при крушении парома погибли 40 человек

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В Ираке потерпел крушение паром, на борту которого находились десятки человек, включая детей, в результате чего погибли не менее 40 человек. Об этом информирует Independent со ссылкой на источники.
СМИ: В Ираке при крушении парома погибли 40 человек
  • Reuters

Он заявил, что инцидент произошёл на реке Тигр возле Мосула из-за перегрузки судна.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в местных силах безопасности сообщает, что большинство из находившихся на борту — родители с детьми. 

«Туристический паром «аль-Джазира» перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан», — заявил он. 

В сентябре 2018 года при крушении парома в Танзании погибли 136 человек.

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