СМИ: В Ираке при крушении парома погибли 40 человек
- Reuters
Он заявил, что инцидент произошёл на реке Тигр возле Мосула из-за перегрузки судна.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в местных силах безопасности сообщает, что большинство из находившихся на борту — родители с детьми.
«Туристический паром «аль-Джазира» перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан», — заявил он.
В сентябре 2018 года при крушении парома в Танзании погибли 136 человек.