Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136

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Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании возросло до 136, передаёт Reuters со ссылкой на полицию.
Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136
  • Reuters

Ранее сообщалось о 94 погибших.

В СМИ отмечалось, что паром способен перевозить около 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент затопления на нём находились более 400 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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