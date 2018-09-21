Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136
Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании возросло до 136, передаёт Reuters со ссылкой на полицию.
- Reuters
Ранее сообщалось о 94 погибших.
В СМИ отмечалось, что паром способен перевозить около 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент затопления на нём находились более 400 человек.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: