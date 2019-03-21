В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом
  • Reuters

«Оценивать состояние английского бизнеса впору гражданам и политикам Великобритании... Но происходящее в данный момент там демонстрирует, что само решение было слишком неожиданным. Никто из политиков Великобритании и Европы в целом не может прийти в себя от этого», — сказал сенатор.

По словам Бабакова, «на данный момент уже более чем достаточно прогнозов экономических последствий от брексита».

Ранее Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить