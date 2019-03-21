В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.

«Оценивать состояние английского бизнеса впору гражданам и политикам Великобритании... Но происходящее в данный момент там демонстрирует, что само решение было слишком неожиданным. Никто из политиков Великобритании и Европы в целом не может прийти в себя от этого», — сказал сенатор.

По словам Бабакова, «на данный момент уже более чем достаточно прогнозов экономических последствий от брексита».

Ранее Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».