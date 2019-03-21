В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом
  • Reuters

«Когда критикующие Терезу Мэй говорят о вероятности чрезвычайного положения, конечно, они имеют в виду не введение ЧП в стране, как какой-то институциональной формы, которая предусмотрена в законодательстве. Они говорят, что та неопределённость, которая возникла сегодня в урегулировании взаимоотношений Евросоюза и Великобритании, создаёт сложную ситуацию для экономического взаимодействия и определения правил игры», — сказал он.

Однако, по словам Новикова, «экономика Великобритании даже в условиях сегодняшней непростой мировой конъюнктуры остаётся одной из самых устойчивых в Евросоюзе».

«Есть отрасли, которые пострадали от выработки определённых правил в ЕС. Сама идея брексита и состоит в том, чтобы выйти из этих обязательств. Процедура займёт ещё как минимум несколько месяцев, и на позицию Мэй заявления каких-либо объединений вряд ли повлияют», — заключил депутат.

Ранее Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

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