В Чехии заявили о намерении поддержать Мэй в вопросе переноса даты брексита

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага готова поддержать просьбу Великобритании о переносе даты выхода страны из состава Европейского союза на более поздний срок.

Об этом передаёт Český Rozhlas.

По словам Бабиша, худшим вариантом развития событий станет выход Британии из ЕС без сделки, лучшим — проведение второго референдума, на котором подданные королевства выскажутся в поддержку членства страны в интеграционном объединении.

По мнению чешского премьера, в ходе плебисцита в 2016 году британцы проголосовали за выход из Евросоюза, поддавшись влиянию «дезинформации».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке выхода страны из ЕС до 30 июня.

В ответ на это глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что брексит должен состояться до 23 мая.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.