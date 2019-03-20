В Чехии заявили о намерении поддержать Мэй в вопросе переноса даты брексита
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Об этом передаёт Český Rozhlas.
По словам Бабиша, худшим вариантом развития событий станет выход Британии из ЕС без сделки, лучшим — проведение второго референдума, на котором подданные королевства выскажутся в поддержку членства страны в интеграционном объединении.
По мнению чешского премьера, в ходе плебисцита в 2016 году британцы проголосовали за выход из Евросоюза, поддавшись влиянию «дезинформации».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке выхода страны из ЕС до 30 июня.
В ответ на это глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что брексит должен состояться до 23 мая.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.