В Чехии заявили о намерении поддержать Мэй в вопросе переноса даты брексита

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага готова поддержать просьбу Великобритании о переносе даты выхода страны из состава Европейского союза на более поздний срок.
В Чехии заявили о намерении поддержать Мэй в вопросе переноса даты брексита
  • © Vit Simanek
  • globallookpress.com

Об этом передаёт Český Rozhlas.

По словам Бабиша, худшим вариантом развития событий станет выход Британии из ЕС без сделки, лучшим — проведение второго референдума, на котором подданные королевства выскажутся в поддержку членства страны в интеграционном объединении.

По мнению чешского премьера, в ходе плебисцита в 2016 году британцы проголосовали за выход из Евросоюза, поддавшись влиянию «дезинформации».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке выхода страны из ЕС до 30 июня.

В ответ на это глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что брексит должен состояться до 23 мая.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.

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