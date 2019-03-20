СМИ: Франция и Италия готовы заблокировать отсрочку брексита

Короткая ссылка
Франция и Италия изъявили готовность заблокировать на саммите ЕС отсрочку брексита.
СМИ: Франция и Италия готовы заблокировать отсрочку брексита
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Отмечается, что власти двух стран откажутся продлевать выход Великобритании из Европейского союза, если не получат гарантий, что отсрочка обеспечит организованный процесс брексита.

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков брексита, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отправить письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросит ЕС об отсрочке брексита до 30 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить