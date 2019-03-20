СМИ: Франция и Италия готовы заблокировать отсрочку брексита

Франция и Италия изъявили готовность заблокировать на саммите ЕС отсрочку брексита.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Отмечается, что власти двух стран откажутся продлевать выход Великобритании из Европейского союза, если не получат гарантий, что отсрочка обеспечит организованный процесс брексита.

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков брексита, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отправить письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросит ЕС об отсрочке брексита до 30 июня.