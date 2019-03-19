МИД России призвал США отказаться от идеи применения силы в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT заявил, что в ходе переговоров в Риме российская сторона обратилась к американским коллегам с призывом отказаться от идеи возможного применения силы для урегулирования кризиса в Венесуэле.

По его словам, кризис в Венесуэле должен быть разрешён на основе соблюдения принципов международного права и Устава ООН.

«В ходе сегодняшних переговоров с американской стороной мы настоятельно призывали коллег отказаться от соблазна прибегнуть к использованию инструментов военной силы», — пояснил дипломат.

Как указал Рябков, оценивая ситуацию вокруг Венесуэлы, а также политику США в отношении республики, подобный сценарий нельзя исключать.

При этом он назвал состоявшийся с американскими коллегами диалог «честным и профессиональным», отметив, что различия в отношении сторон к проблеме в Венесуэле «огромны».

Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал гуманитарную помощь от США «ловушкой».

Также политолог Владимир Киреев в беседе с «Невскими новостями» оценил внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Боливарианской Республике.