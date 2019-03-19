Помпео считает возможным достижение прогресса в вопросе денуклеаризации КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео считает возможным достижение прогресса на переговорах с КНДР по вопросам денуклеаризации.
Помпео считает возможным достижение прогресса в вопросе денуклеаризации КНДР
  • Reuters

«Я убеждён, что достижение прогресса возможно. Я убеждён в том, что председатель Ким хочет продвигаться в этом направлении. Мы должны продолжать работу и вести переговоры с тем, чтобы добиться такого результата для всего мира», — сказал он в интервью KFDI News. 

Ранее в Белом доме предостерегли КНДР от возвращения к ракетным испытаниям.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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