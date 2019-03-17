В Белом доме предостерегли КНДР от возвращения к ракетным испытаниям
- Reuters
«Возвращение к ракетным испытаниям могло бы стать злоупотреблением доверия. Я думаю, есть общее понимание того, что не стоит их продолжать, пока у нас ведутся консультации, и тогда они продолжатся», — сказал он в эфире Fox News.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео выразил надежду на продолжение переговоров с КНДР по вопросу денуклеаризации.
Также замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил данную позицию.