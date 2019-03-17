В Белом доме предостерегли КНДР от возвращения к ракетным испытаниям

Возвращение КНДР к ракетным испытаниям будет расценено Соединёнными Штатами как злоупотребление доверием, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

«Возвращение к ракетным испытаниям могло бы стать злоупотреблением доверия. Я думаю, есть общее понимание того, что не стоит их продолжать, пока у нас ведутся консультации, и тогда они продолжатся», — сказал он в эфире Fox News.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео выразил надежду на продолжение переговоров с КНДР по вопросу денуклеаризации.

Также замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил данную позицию.