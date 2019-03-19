Эрдоган обвинил Запад в отсутствии реакции на теракт в Новой Зеландии
Турецкий лидер отметил, что манифест, который подозреваемый в осуществлении теракта Брентон Таррант передал новозеландским властям, был подготовлен «очень серьёзной структурой».
«Подняла ли Европа свой голос на фоне этого инцидента? Нет. Западные СМИ в этой ситуации ведут себя весьма лукаво… Почему молчит Запад и западные СМИ», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что полиция Новой Зеландии увеличит число патрулей в городах страны после теракта.
15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт, в результате которого погибли 50 человек.