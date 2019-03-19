Эрдоган обвинил Запад в отсутствии реакции на теракт в Новой Зеландии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала 7TV заявил, что западные страны, в том числе их средства массовой информации, замалчивают о ситуации с терактом в Новой Зеландии.

Турецкий лидер отметил, что манифест, который подозреваемый в осуществлении теракта Брентон Таррант передал новозеландским властям, был подготовлен «очень серьёзной структурой». 

«Подняла ли Европа свой голос на фоне этого инцидента? Нет. Западные СМИ в этой ситуации ведут себя весьма лукаво… Почему молчит Запад и западные СМИ», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция Новой Зеландии увеличит число патрулей в городах страны после теракта.

15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт, в результате которого погибли 50 человек.

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