Полиция Новой Зеландии увеличит число патрулей на улицах после теракта
- Reuters
Как отмечается в сообщении в Twitter правоохранительных органов, люди хотят снова ходить в школу, на работу, проводить досуг.
«Роль полиции Новой Зеландии в том, чтобы это обеспечить. Поэтому жители Крайстчерча увидят, что присутствие полиции стало заметным: на улицах, около организаций, школ и в воздухе», — сообщила полиция.
Отмечается, что присутствие будет увеличено по всей стране.
Ранее в Новой Зеландии заявили о намерении изменить оружейные законы.
15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт.