Полиция Новой Зеландии увеличит число патрулей на улицах после теракта

Полиция Новой Зеландии приняла решение увеличить число патрулей в городах страны после теракта в Крайстчерче, жертвами которого стали 50 человек.

Как отмечается в сообщении в Twitter правоохранительных органов, люди хотят снова ходить в школу, на работу, проводить досуг.

«Роль полиции Новой Зеландии в том, чтобы это обеспечить. Поэтому жители Крайстчерча увидят, что присутствие полиции стало заметным: на улицах, около организаций, школ и в воздухе», — сообщила полиция.

Отмечается, что присутствие будет увеличено по всей стране.

Ранее в Новой Зеландии заявили о намерении изменить оружейные законы.

15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт.