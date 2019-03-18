В Совфеде назвали оскорбительным призыв НАТО «вернуть» Крым Украине

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России «вернуть» полуостров Украине.
В Совфеде назвали оскорбительным призыв НАТО «вернуть» Крым Украине
  • РИА Новости

«Прежде всего, данное заявление НАТО — показатель того, что к Крыму они относятся как к территории, на которой как будто никто не живёт. Такие слова очень оскорбительны для крымчан. Если бы в альянсе сказали, что надо спросить мнение жителей полуострова, узнать, как проходил референдум, это соответствовало бы упомянутому международному праву. Крым фактически всё время нахождения в составе Украины жил вместе с Россией. Все проводившиеся опросы показывали, что большая часть жителей хочет возвращения в состав России», — сказал сенатор.

Ранее НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

Альянс назвал события пятилетней давности «серьёзным нарушением международного права и вызовом евро-атлантической безопасности».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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