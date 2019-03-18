Юрист прокомментировала призыв НАТО «вернуть» Крым Украине

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Полина Полетаева
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала призыв НАТО к России «вернуть» полуостров Украине.
Юрист прокомментировала призыв НАТО «вернуть» Крым Украине
  • Reuters

В распространённом заявлении, в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России, альянс назвал события пятилетней давности «серьёзным нарушением международного права и вызовом евроатлантической безопасности».

«С точки зрения международного права, утверждение НАТО о том, что присоединения Крыма к России нарушает международные нормы права ложно. Это заявление само по себе противоречит нормам международного права, а точнее уставу ООН и Декларации 1970 года по международному праву, которые дают народу право на самоопределение. В 2014 году народ Крыма как раз и воспользовался этим правом… они, прежде всего, объявили о независимости от Украины. И дальше, воспользовавшись правом, в том числе, объединиться с другим независимым государством, попросили о вхождении в состав России», — сказала Ярмуш.

Ранее НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине.

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