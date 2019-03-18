Эксперт прокомментировал заявление саудовского министра о вреде новых санкций против России

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.

«Всё правильно. Россия сейчас активно сотрудничает с ОПЕК, где Саудовская Аравия играет важнейшую роль. Кроме того, нужно учитывать, что все боятся дестабилизации энергетического рынка, поэтому Эр-Рияд выступает за стабильность», — сказал Суздальцев.

По его мнению, Запад вряд ли прислушается к таким заявлениям, поскольку для него это уже вопрос геополитики, а не экономики.

Как прогнозирует эксперт, в ближайшее время санкции в отношении России отменены не будут.

В конце февраля на сайте конгресса США был опубликован законопроект о новых американских санкциях против России.

Как отмечалось, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России.

Доцент кафедры экономической безопасности кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал обновлённый законопроект США, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.