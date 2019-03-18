По итогам протестов в Белграде задержали 18 человек
- Reuters
По его словам, шесть задержанных получили 30 суток ареста, один приговорён к штрафу.
Ребич также проинформировал, что шестеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Он призвал желающих продолжать выступления делать это в рамках закона и пообещал, что все нарушители понесут наказание.
16 и 17 марта в Белграде прошли антиправительственные демонстрации. Участники оппозиционного митинга попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS и прорвали оцепление перед резиденцией президента.
Глава Сербии Александр Вучич заявил о готовности реагировать на насилие.