По итогам протестов в Белграде задержали 18 человек

Полицейские задержали 18 человек по итогам антиправительственных выступлений в Белграде в минувшие выходные, сообщил директор полиции Владимир Ребич в эфире телеканала RTS.

По его словам, шесть задержанных получили 30 суток ареста, один приговорён к штрафу.

Ребич также проинформировал, что шестеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Он призвал желающих продолжать выступления делать это в рамках закона и пообещал, что все нарушители понесут наказание.

16 и 17 марта в Белграде прошли антиправительственные демонстрации. Участники оппозиционного митинга попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS и прорвали оцепление перед резиденцией президента.

Глава Сербии Александр Вучич заявил о готовности реагировать на насилие.