Вучич заявил о готовности реагировать на насилие со стороны протестующих
- Reuters
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«На улице можете делать что угодно, пока всё спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем, так ведёт себя серьёзное государство», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он выразил уверенность в том, что, несмотря на недовольство определённой части сербского общества властью, оппозиция проиграет с большим отрывом в случае проведения внеочередных выборов в стране.
«Я всегда получу 55%, а может, и больше, а они получат максимум 10—15%, 16%, 17% — не больше, это огромная разница», — отметил он.
Ранее сообщалось, что участники оппозиционного митинга в Белграде попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS. Позднее демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента.