Вучич заявил о готовности реагировать на насилие со стороны протестующих

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что демонстранты имеют право выражать своё мнение, но делать это без насилия, иначе власти будут вынуждены реагировать.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«На улице можете делать что угодно, пока всё спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем, так ведёт себя серьёзное государство», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что, несмотря на недовольство определённой части сербского общества властью, оппозиция проиграет с большим отрывом в случае проведения внеочередных выборов в стране.

«Я всегда получу 55%, а может, и больше, а они получат максимум 10—15%, 16%, 17% — не больше, это огромная разница», — отметил он.

Ранее сообщалось, что участники оппозиционного митинга в Белграде попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS. Позднее демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента.