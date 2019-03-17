Вучич заявил о готовности реагировать на насилие со стороны протестующих

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что демонстранты имеют право выражать своё мнение, но делать это без насилия, иначе власти будут вынуждены реагировать.
Вучич заявил о готовности реагировать на насилие со стороны протестующих
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«На улице можете делать что угодно, пока всё спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем, так ведёт себя серьёзное государство», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что, несмотря на недовольство определённой части сербского общества властью, оппозиция проиграет с большим отрывом в случае проведения внеочередных выборов в стране.

«Я всегда получу 55%, а может, и больше, а они получат максимум 10—15%, 16%, 17% — не больше, это огромная разница», — отметил он.

Ранее сообщалось, что участники оппозиционного митинга в Белграде попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS. Позднее демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента.

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