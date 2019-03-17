Премьер Новой Зеландии заявила о получении манифеста от устроившего стрельбу в Крайстчерче

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что получила манифест от подозреваемого в нападении на две мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до атаки.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING New Zealand PM says received gunman's 'manifesto' nine minutes before attack pic.twitter.com/ddQSMDbefc — AFP news agency (@AFP) 17 mars 2019

Ранее стало известно, что подозреваемый в нападении на мечети в городе Крайстчерч Брентон Таррант за десять минут до атаки направил властям Новой Зеландии свой манифест.

Как отмечалось, в документе были указаны причины совершения теракта.

Суд в Новой Зеландии заключил Брентона Тарранта под стражу до 5 апреля.