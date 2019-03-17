Премьер Новой Зеландии заявила о получении манифеста от устроившего стрельбу в Крайстчерче

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RT
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что получила манифест от подозреваемого в нападении на две мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до атаки.
Премьер Новой Зеландии заявила о получении манифеста от устроившего стрельбу в Крайстчерче
  • © TV NEW ZEALAND / AFP

Об этом сообщает AFP.

Ранее стало известно, что подозреваемый в нападении на мечети в городе Крайстчерч Брентон Таррант за десять минут до атаки направил властям Новой Зеландии свой манифест.

Как отмечалось, в документе были указаны причины совершения теракта.

Суд в Новой Зеландии заключил Брентона Тарранта под стражу до 5 апреля.

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