Премьер Новой Зеландии заявила о получении манифеста от устроившего стрельбу в Крайстчерче
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Об этом сообщает AFP.
#BREAKING New Zealand PM says received gunman's 'manifesto' nine minutes before attack pic.twitter.com/ddQSMDbefc— AFP news agency (@AFP) 17 mars 2019
Ранее стало известно, что подозреваемый в нападении на мечети в городе Крайстчерч Брентон Таррант за десять минут до атаки направил властям Новой Зеландии свой манифест.
Как отмечалось, в документе были указаны причины совершения теракта.
Суд в Новой Зеландии заключил Брентона Тарранта под стражу до 5 апреля.