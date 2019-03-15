Медведев назвал чудовищным теракт в Новой Зеландии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал чудовищным преступлением теракт в Новой Зеландии, унёсший жизни 49 человек.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами террористической атаки в городе Крайстчерч», — приводит РИА Новости слова из послания Медведева новозеландскому премьеру Джасинде Ардерн.

Медведев отметил, что этому чудовищному преступлению не может быть оправдания.

15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения.

В рамках расследования были задержаны три человека.

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Крайстчерче.