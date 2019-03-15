Кадыров прокомментировал теракт в Новой Зеландии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча, в результате которой погибли почти 50 человек.

«Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но «брейвикизм» добрался и на этот край света», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Он отметил, что «это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества».

По словам Кадырова, «так будет до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся против международного терроризма, не признают терроризм врагом всего человечества, не перестанут делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных, не прекратят именовать его исламским, христианским».

15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения.

В рамках расследования были задержаны три человека.