Эксперт прокомментировал сообщения о намерении США соперничать с Россией в Арктике

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе.

«Дело в том, что эта тема очевидна и понятна. Арктика — будущее место столкновения интересов крупных геополитических акторов. Там есть много различных споров и дискуссий. Конечно, уже достаточно длительное время все стороны укрепляют свои арктические программы, включая военные», — считает эксперт.

По его словам, «американцы проводят там учения, пытаются нарастить своё присутствие».

«В медийном поле мы будем слышать про Арктику всё чаще и чаще. Тем не менее очевидно, что на данный момент доминирование России в регионе абсолютное, догнать очень тяжело. Но Штаты будут пытаться, причём в том числе и путём медийных и политических провокаций различного уровня», — заключил Асафов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе.