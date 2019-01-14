Эксперт прокомментировал сообщения о намерении США соперничать с Россией в Арктике

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе.
Эксперт прокомментировал сообщения о намерении США соперничать с Россией в Арктике
  • Reuters

«Дело в том, что эта тема очевидна и понятна. Арктика — будущее место столкновения интересов крупных геополитических акторов. Там есть много различных споров и дискуссий. Конечно, уже достаточно длительное время все стороны укрепляют свои арктические программы, включая военные», — считает эксперт.

По его словам, «американцы проводят там учения, пытаются нарастить своё присутствие».

«В медийном поле мы будем слышать про Арктику всё чаще и чаще. Тем не менее очевидно, что на данный момент доминирование России в регионе абсолютное, догнать очень тяжело. Но Штаты будут пытаться, причём в том числе и путём медийных и политических провокаций различного уровня», — заключил Асафов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе.

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