В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране

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В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.
В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране
  • Reuters

Соответствующая запись размещена на странице Press TV в Twitter.  

Как указывает телеканал, на борту самолёта находились 16 человек.

14 января стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт. По данным СМИ, пилоты, предположительно, выжили

Позднее на месте происшествия нашли тела семи человек.

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