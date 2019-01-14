В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране
- Reuters
Соответствующая запись размещена на странице Press TV в Twitter.
Boeing 707 cargo plane crashes in #Iranhttps://t.co/DFbuwDiqvOpic.twitter.com/IViLboVEof— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
Как указывает телеканал, на борту самолёта находились 16 человек.
14 января стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт. По данным СМИ, пилоты, предположительно, выжили.
Позднее на месте происшествия нашли тела семи человек.