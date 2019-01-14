СМИ рассказали о судьбе пилотов разбившегося в Иране самолёта

Пилоты потерпевшего крушение в окрестностях Тегерана самолёта, предположительно, выжили, сообщает Press TV.

Отмечается, что всего на борту воздушного судна находились 10 человек.

Телеканал также опубликовал видеозапись с места ЧП.

На кадрах видны горящие обломки разбившегося самолёта, а также работающие в регионе сотрудники экстренных служб страны.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw — Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.

Ранее стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт.