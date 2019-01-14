СМИ рассказали о судьбе пилотов разбившегося в Иране самолёта
- Reuters
- © Boeing/Handout
Отмечается, что всего на борту воздушного судна находились 10 человек.
The plane's pilots have reportedly survived the crash #Iranpic.twitter.com/UwPjFN5lyc— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
Телеканал также опубликовал видеозапись с места ЧП.
На кадрах видны горящие обломки разбившегося самолёта, а также работающие в регионе сотрудники экстренных служб страны.
Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
Ранее стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт.