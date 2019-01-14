СМИ рассказали о судьбе пилотов разбившегося в Иране самолёта

Короткая ссылка
Пилоты потерпевшего крушение в окрестностях Тегерана самолёта, предположительно, выжили, сообщает Press TV.
СМИ рассказали о судьбе пилотов разбившегося в Иране самолёта
  • Reuters
  • © Boeing/Handout

Отмечается, что всего на борту воздушного судна находились 10 человек.

Телеканал также опубликовал видеозапись с места ЧП.

На кадрах видны горящие обломки разбившегося самолёта, а также работающие в регионе сотрудники экстренных служб страны.

Ранее стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить