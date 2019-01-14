На месте крушения самолёта в Иране обнаружены тела семи человек

На месте крушения Boeing 707 в окрестностях Тегерана обнаружены тела семи погибших, передаёт Fars.

При этом уточняется, что на борту воздушного судна находились 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной ЧП могла стать ошибка пилота: он не справился с управлением при посадке, борт выехал за пределы ВПП и врезался в жилой район.

Также пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт Манас» Алия Курбанова рассказала РИА Новости, что транспортное средство принадлежало иранской авиакомпании, борт совершал чартерный рейс из Бишкека.

Ранее стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт.