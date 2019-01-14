Эксперт оценил реакцию ФРГ на слова посла США о «Северном потоке — 2»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT реакцию немецких политиков на слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».

«Стоит отметить, что эта резкая реакция немецких политиков оказалась для нас неожиданностью. Она объясняется не только тем, что немцы защищают свои экономические интересы, что вполне справедливо. Дело в том, что в данном случае это может быть реакция не на Соединённые Штаты в целом, а на администрацию Трампа, которая очень грубо оказывает давление на своих союзников, не считаясь с их интересами», — считает Почта.

Эксперт также отметил, что «США на данный момент придерживаются политики, более привычной для бизнеса, чем для международных отношений».

«Конечно, если говорить о реакции немцев на действия Штатов в целом, стоит обратить внимание, что США перестают быть мировым жандармом. Отдельные страны начинают понимать, что во многих аспектах полагаться на этих «заботливых» и «добрых» попечителей бессмысленно и надо спасаться собственными силами в условиях углубляющегося кризиса. Немцы защищают свои интересы и не стесняются в выражениях», — заключил он.

Ранее немецкие политики прокомментировали слова посла США в ФРГ относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности.