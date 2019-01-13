В ФРГ отреагировали на слова посла США о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»

Немецкие политики прокомментировали слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».

«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — цитирует Der Spiegel замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази.

В свою очередь, замглавы Социал-демократической партии страны Ральф Штегнер в своём Twitter усомнился в том, что американский дипломат знает, в какой эпохе живёт.

«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — задался вопросом политик.

Также спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт назвал высказывание посла «неприемлемым», призвав федеральное правительство выразить протест в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2».

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил позицию Германии по поводу проекта газопровода.