В ФРГ отреагировали на слова посла США о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
- @nordstream2
«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — цитирует Der Spiegel замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази.
В свою очередь, замглавы Социал-демократической партии страны Ральф Штегнер в своём Twitter усомнился в том, что американский дипломат знает, в какой эпохе живёт.
«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — задался вопросом политик.
Также спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт назвал высказывание посла «неприемлемым», призвав федеральное правительство выразить протест в связи с произошедшим.
Ранее сообщалось, что Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2».
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил позицию Германии по поводу проекта газопровода.