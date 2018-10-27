Эксперт оценил позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил позицию Германии по поводу проекта газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил позицию Германии по «Северному потоку — 2»
  • @nordstream2
  • Twitter

По словам эксперта, канцлер Ангела Меркель пошла на уступки США, чтобы «убрать удары» со стороны Вашингтона по «Северному потоку — 2».

«Понятно же, что этот проект будет реализован. Теперь российский газ будет конкурировать с американским сжиженным газом», — сказал Рар.

Как отметил эксперт, Германии американский газ вообще не нужен, но в Европе есть страны, которые намерены его покупать по политическим причинам.

«Для того чтобы в Европе все говорили одним языком и ситуация успокоилась, Меркель пошла на компромисс», — добавил он.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер о том, что позиция властей Германии относительно «Северного потока — 2» остаётся неизменной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить