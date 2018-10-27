Эксперт оценил позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил позицию Германии по поводу проекта газопровода «Северный поток — 2».

По словам эксперта, канцлер Ангела Меркель пошла на уступки США, чтобы «убрать удары» со стороны Вашингтона по «Северному потоку — 2».

«Понятно же, что этот проект будет реализован. Теперь российский газ будет конкурировать с американским сжиженным газом», — сказал Рар.

Как отметил эксперт, Германии американский газ вообще не нужен, но в Европе есть страны, которые намерены его покупать по политическим причинам.

«Для того чтобы в Европе все говорили одним языком и ситуация успокоилась, Меркель пошла на компромисс», — добавил он.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер о том, что позиция властей Германии относительно «Северного потока — 2» остаётся неизменной.