Помпео обсудил с главой саудовского МИД ситуацию в Йемене

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Йемене.

«Госсекретарь и министр обсудили важные региональные вопросы, включая Иран, Сирию, Йемен, Ливан, Ливию и Афганистан. Госсекретарь и министр согласились c важностью продолжения поддержки политического прогресса для достижения мира в Йемене», — говорится в сообщении заместителя официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон продолжит диалог с Эр-Риядом по вопросу привлечения к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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