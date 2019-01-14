Помпео обсудил с главой саудовского МИД ситуацию в Йемене

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Йемене.

«Госсекретарь и министр обсудили важные региональные вопросы, включая Иран, Сирию, Йемен, Ливан, Ливию и Афганистан. Госсекретарь и министр согласились c важностью продолжения поддержки политического прогресса для достижения мира в Йемене», — говорится в сообщении заместителя официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон продолжит диалог с Эр-Риядом по вопросу привлечения к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.