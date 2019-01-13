Помпео назвал важными отношения между США и Катаром

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал отношения между Соединёнными Штатами и Катаром как «обширные, важные и развивающиеся». Об этом информирует Associated Press.
Помпео назвал важными отношения между США и Катаром
  • Reuters

Помпео 13 января прибыл в Катар с официальным визитом. Он подписал несколько соглашений с катарскими чиновниками.

Также он поблагодарил Доху за размещение американских войск на авиабазе Аль-Удейд.

«Отношения с США позволили нам противостоять многим региональным и международным вызовам», — отметил в свою очередь глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

После однодневного визита в Доху Помпео совершит поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее Помпео обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить