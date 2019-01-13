Помпео назвал важными отношения между США и Катаром

Госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал отношения между Соединёнными Штатами и Катаром как «обширные, важные и развивающиеся». Об этом информирует Associated Press.

Помпео 13 января прибыл в Катар с официальным визитом. Он подписал несколько соглашений с катарскими чиновниками.

Также он поблагодарил Доху за размещение американских войск на авиабазе Аль-Удейд.

«Отношения с США позволили нам противостоять многим региональным и международным вызовам», — отметил в свою очередь глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

После однодневного визита в Доху Помпео совершит поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее Помпео обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии.