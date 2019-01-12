Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
  • Reuters

«Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии», — отмечается в сообщении.

Помпео в разговоре с Чавушоглу также подтвердил приверженность США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.

Ранее Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.

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