Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
- Reuters
«Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии», — отмечается в сообщении.
Помпео в разговоре с Чавушоглу также подтвердил приверженность США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.
Ранее Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.