Помпео: Вашингтон продолжит требовать от Эр-Рияда наказать виновных в убийстве Хашукджи
- Reuters
«Мы продолжим наш диалог с саудовским наследным принцем по этому вопросу (убийству журналиста. — RT), чтобы привлечь к ответственности всех виновных в неприемлемом убийстве Джамаля Хашукджи», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что сенат Соединённых Штатов принял резолюцию, в которой говорится о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несёт ответственность за убийство Хашукджи.
Журналист был убит во время конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.