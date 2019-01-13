Помпео: Вашингтон продолжит требовать от Эр-Рияда наказать виновных в убийстве Хашукджи

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит диалог с Эр-Риядом по вопросу привлечения к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Мы продолжим наш диалог с саудовским наследным принцем по этому вопросу (убийству журналиста. — RT), чтобы привлечь к ответственности всех виновных в неприемлемом убийстве Джамаля Хашукджи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что сенат Соединённых Штатов принял резолюцию, в которой говорится о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несёт ответственность за убийство Хашукджи.

Журналист был убит во время конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.