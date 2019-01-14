Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на курдов

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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.

«Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому оставшемуся территориальному халифату «Исламского государства»*, причём со многих сторон. Атакуем снова с имеющихся рядом баз, если оно преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

В конце октябре 2018 года сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Позднее Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с Трампом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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