Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на курдов

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.

«Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому оставшемуся территориальному халифату «Исламского государства»*, причём со многих сторон. Атакуем снова с имеющихся рядом баз, если оно преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

В конце октябре 2018 года сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Позднее Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с Трампом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.