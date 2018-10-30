Эрдоган анонсировал масштабную операцию к востоку от Евфрата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Об этом сообщает Ahaber.

«Мы не позволим потопить сначала Идлиб, а затем и всю Сирию в огне и крови, спровоцировав режим и воскресив ИГИЛ*. Мы не остановимся на этом и также уничтожим террористическую группу к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган.

28 октября СМИ сообщили, что турецкая армия нанесла удары по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.