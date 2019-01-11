Делегация МИД Турции 5 февраля посетит США

Делегация МИД Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом отправится в США 5 февраля.

Об этом информирует телеканал NTV.

Как указывается, в ходе визита планируется обсудить ситуацию в Сирии, Рабочую партию Курдистана, а также консульские вопросы.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Анкару турецкая сторона призвала передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их.

Как заявляли в Анкаре, Турция не намерена просить у США разрешения на проведение военной операции в Сирии.

3 января делегация США в Турции представила предложение по продаже ЗРК Patriot.