Делегация МИД Турции 5 февраля посетит США
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Об этом информирует телеканал NTV.
#SONDAKİKA: Türk heyeti ABD'ye gidiyor https://t.co/GSutUQdsdNpic.twitter.com/jvhSJqNfOK— NTV (@ntv) 11 января 2019 г.
Как указывается, в ходе визита планируется обсудить ситуацию в Сирии, Рабочую партию Курдистана, а также консульские вопросы.
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Анкару турецкая сторона призвала передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их.
Как заявляли в Анкаре, Турция не намерена просить у США разрешения на проведение военной операции в Сирии.
3 января делегация США в Турции представила предложение по продаже ЗРК Patriot.