Турция не намерена просить у США разрешение на проведение военной операции в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с этим он уточнил, что турецкая сторона уведомит американских партнёров о начале манёвров.
«Из США звучали заявления о том, что было бы неправильно проводить нашу операцию, не уведомив их. Мы всегда готовы уведомлять, координироваться, но разрешение ни у кого просить не будем», — сказал Калын.
Ранее в турецком МИД заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.
20 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал об интенсивной работе в рамках подготовки проведения военной операции в Сирии.