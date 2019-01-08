Турция не намерена просить у США разрешение на проведение военной операции в Сирии

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешение на проведение военной операции в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим он уточнил, что турецкая сторона уведомит американских партнёров о начале манёвров.

«Из США звучали заявления о том, что было бы неправильно проводить нашу операцию, не уведомив их. Мы всегда готовы уведомлять, координироваться, но разрешение ни у кого просить не будем», — сказал Калын.

Ранее в турецком МИД заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

20 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал об интенсивной работе в рамках подготовки проведения военной операции в Сирии.