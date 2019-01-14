В ЦПВС рассказали о нарушениях режима прекращения огня в САР за сутки

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали провинцию Латакия и город Алеппо.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы населённого пункта Сафсафа провинции Латакия и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо», — заявил Соломатин.

Он добавил, что по состоянию на 12 января 2019 года в свои дома возвратилось 216 203 человека.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммад Али аль-Хаким в ходе переговоров обсудили возможность восстановления статуса Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).