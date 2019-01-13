Главы МИД Ирака и Ирана обсудили возможность возвращения Сирии в ЛАГ

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Министры иностранных дел Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммад Али аль-Хаким в ходе переговоров обсудили возможность восстановления статуса Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).
Главы МИД Ирака и Ирана обсудили возможность возвращения Сирии в ЛАГ
  • Reuters

«Мы обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии и поддержки властей страны по возвращению САР в состав ЛАГ», — цитирует РИА Новости аль-Хакима.

По его словам, в ходе встречи также обсуждались вопросы двусторонних отношений стран, Палестина и прочее.

Ранее СМИ сообщали о проводимых консультациях по возвращению Сирии в ЛАГ.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в 1945 году. 

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